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        İsviçre'den Hakkari'ye 87 kayak takımı gönderildi

        İsviçre'deki Nextpolitics Grubu tarafından Hakkari'ye 87 kayak takımı gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 19:55 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:55
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        İsviçre'den Hakkari'ye 87 kayak takımı gönderildi
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        İsviçre'deki Nextpolitics Grubu tarafından Hakkari'ye 87 kayak takımı gönderildi.

        Vali ve Belediye Başkan Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nextpolitics Grubu tarafından kentteki çocuklar için gönderilen 87 kayak takımı ve malzemelerinin Hakkari'ye ulaştığını belirtti.

        Çelik, "İsviçre'den Hakkari'mize uzanan dostluğunuz ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluk için yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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