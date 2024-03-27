İsviçre'den Hakkari'ye 87 kayak takımı gönderildi

İsviçre'deki Nextpolitics Grubu tarafından Hakkari'ye 87 kayak takımı gönderildi.

Vali ve Belediye Başkan Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nextpolitics Grubu tarafından kentteki çocuklar için gönderilen 87 kayak takımı ve malzemelerinin Hakkari'ye ulaştığını belirtti.

Çelik, "İsviçre'den Hakkari'mize uzanan dostluğunuz ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluk için yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.