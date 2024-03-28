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        Hakkari Valisi Çelik, engellilerle iftarda bir araya geldi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iftar programında engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:16
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        Hakkari Valisi Çelik, engellilerle iftarda bir araya geldi
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iftar programında engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenevindeki programda konuşan Çelik, hayatı paylaşmak için hiçbir engelin olmadığını, engelli bireylerin toplumun önemli parçası olduğunu söyledi.

        Engellilerin hayatını kolaylaştırmada herkese görevin düştüğünü belirten Çelik, "Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız bayrama ulaştırmayı nasip etsin." dedi.

        Çelik, iftarın ardından masaları gezerek katılımcıların taleplerini dinledi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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