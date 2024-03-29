Hakkari'de, Iraklı şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi

Kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen Irak uyruklunun üst aramasında piyasa değeri 4 milyon 300 bin lira olan ve toplam ağırlıkları 1 kilo 870 gram gelen 2 külçe altın bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprülü yol kontrol noktasında şüphe üzerine yabancı plakalı aracı durdurdu.

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