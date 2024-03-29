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        Hakkari'de, Iraklı şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak uyruklu şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 21:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:46
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        Hakkari'de, Iraklı şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak uyruklu şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprülü yol kontrol noktasında şüphe üzerine yabancı plakalı aracı durdurdu.

        Kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen Irak uyruklunun üst aramasında piyasa değeri 4 milyon 300 bin lira olan ve toplam ağırlıkları 1 kilo 870 gram gelen 2 külçe altın bulundu.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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