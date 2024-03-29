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        Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgelerinin yolları açıldı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 6 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan 8 üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından 4 gün süren çalışmayla açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:15
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        Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgelerinin yolları açıldı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 6 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan 8 üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından 4 gün süren çalışmayla açıldı.

        Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan üs bölgelerinin yollarının açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Esendere bölgesindeki Kotun, Meydan, Tuğ ve Süpürge tepeleri, Dağlıca bölgesinde Çeri ve Rahmo tepeleri ile Çobanpınar ve Lider üs bölgelerindeki 20 kilometrelik alanda kar tünelleri açarak ilerleyebildi. Ekipler, fırtına nedeniyle yer yer 6 metreyi aşan karı temizleyerek, üs bölgelerinin yolunu 4 gün süren çalışma ile yeniden ulaşıma açtı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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