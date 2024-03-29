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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, ilkbaharda da karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:28
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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, ilkbaharda da karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, metrelerce karın bulunduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için mesai yapıyor.

        Metrelerce karın olduğu zorlu coğrafyada güçlükle ilerleyen ekipler, kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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