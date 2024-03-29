Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor

Kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, metrelerce karın bulunduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için mesai yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, ilkbaharda da karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.