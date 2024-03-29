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        Kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okulundaki müzik atölyesine verildi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ilaç almaya giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan'ın (27) adı, görev yaptığı okuldaki müzik atölyesine verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:00
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        Kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okulundaki müzik atölyesine verildi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ilaç almaya giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan'ın (27) adı, görev yaptığı okuldaki müzik atölyesine verildi.

        Yüksekova Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, 6 ay önce eczaneden ilaç almaya giderken kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kotan, kurtarılamadı. Müzik öğretmeni Kotan'ın genç yaşta ölümü, ilçe halkını ve öğrencileri üzdü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleri ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleriyle Kotan’ın okulunda müzik atölyesi oluşturuldu. Atölyeye ise Ahmet Kotan'ın adı verildi. Müzik atölyesinin açılışına Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ile okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        Açılışta konuşan Kaymakam Çimşit, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kotan öğretmeni rahmetle andıklarını belirterek, "Kendisi öğrencileri ve eğitim camiası tarafından çok sevilen bir hocaydı. Zamansız aramızdan ayrılması hepimizi derinden sarstı. Onun hatırasını yaşatmak için bu müzik atölyesini açmış bulunuyoruz. Bu atölyenin oluşumuna Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) da katkı sağladı. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılma ise “Merhum hocamızın ailesiyle de tanışma fırsatı bulduk. Bu tür bir çalışmanın olması onları da mutlu etmiştir. Hatırasını yaşatacağımız bu güzel atölyede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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