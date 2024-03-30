Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü.

        Kitapların öneminin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından şarkılar seslendirildi.

        Etkinliğe Kaymakam Mert Kumcu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!
        Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Japonya'da "yaşlı nükleer reaktör" kararı
        Japonya'da "yaşlı nükleer reaktör" kararı
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?

        Benzer Haberler

        Yüksekova polisinden kütüphaneye kitap desteği
        Yüksekova polisinden kütüphaneye kitap desteği
        Hakkari'de, Iraklı şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçi...
        Hakkari'de, Iraklı şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçi...
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yü...
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yü...
        Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgelerinin yolları açıldı
        Yüksekova'da kardan kapanan üs bölgelerinin yolları açıldı
        Yüksekova'da hayatını kaybeden öğretmenin adı atölyede yaşatılacak
        Yüksekova'da hayatını kaybeden öğretmenin adı atölyede yaşatılacak
        Kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okulundaki müzik atölyesine verildi
        Kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okulundaki müzik atölyesine verildi