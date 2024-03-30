Çukurca'da Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü.
Kitapların öneminin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından şarkılar seslendirildi.
Etkinliğe Kaymakam Mert Kumcu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.