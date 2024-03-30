Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yürekleri yakan bir acı yaşandı. Bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi
Giriş: 30.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:38
Sakarya'da kahreden olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi'nde dün yaşandı. Bir binanın üçüncü katındaki balkonundan düşen Hasan Hüseyin A. (3) ağır yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
Sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ