Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!

        Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yürekleri yakan bir acı yaşandı. Bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da kahreden olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi'nde dün yaşandı. Bir binanın üçüncü katındaki balkonundan düşen Hasan Hüseyin A. (3) ağır yaralandı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

        Sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Japonya'da "yaşlı nükleer reaktör" kararı
        Japonya'da "yaşlı nükleer reaktör" kararı
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Hindistan donanması, korsanların esir aldığı mürettebatı kurtardı
        Hindistan donanması, korsanların esir aldığı mürettebatı kurtardı
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        Karakterlerini ele veriyor!
        Karakterlerini ele veriyor!