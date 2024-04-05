Şemdinli Kaymakamı Ateş, öğrencilerle "can dostlara" mama bıraktı

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla öğrencilerle "can dostlara" mama bıraktı.

İlçede 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Ateş, hayvan barınağını ziyaret etti.

Ateş, yaptığı açıklamada, çocuklara hayvan sevgisini aşılanması gerektiğini söyledi.

Hayvanlar için beslenme yerlerine mama bıraktıklarını belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Bu günün amacı, hayvanlara karşı sevgi ve acıma duyguları uyandırmak, onları korumak ve haklarına saygı duyulmasını sağlamaktır. Hayvan sevgisi insandaki yardımseverlik, iyilik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Bunun için hayvanları sevelim, onlara sahip çıkalım, yaşamlarını zorlaştırmayalım."