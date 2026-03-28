Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
Hakkari'de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Hakkari'de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 61 köy ve mezra yolundan 60'ı ekiplerce açıldı.
Yüksekova ilçesi Armütdüzü köyüne bağlı Aktoprak mezrasında çığ riski nedeniyle çalışma yürütemeyen ekipler, bazı güzergahlarda genişletme yaptı.
Ekipler, çığın düştüğü alanlarda kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Dağlıca Bölgesi'ndeki askeri üs bölgesi yolunu üç günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı.
