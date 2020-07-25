Hakkari'de şiir ve ses yarışması düzenlendi

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Hakkari'de, ‘Bir şiir, bir ses’ ile ‘Sahne sırası sende’ kategorilerinde şiir ve ses yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültür ve sanat yarışmaları kapsamında gençlik merkezleri arasında düzenlenen ‘Bir şiir, bir ses’ ve ‘Sahne sırası sende’ yarışmaları Hakkari’de gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar ve Gençlik Merkezi Şube Müdürü Nevzat Yılmaz’ın katıldığı yarışmalara merkez ve ilçelerden yaklaşık 80 yarışmacı katıldı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı yarışmada 1417 ila 1825 yaş kategorilerinde yapıldı.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği yarışmada, il birincileri ise bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.