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Hal Yasası düzenlemesiyle fırsatçılığa son verilecek

Meclis gündemine bu ay gelecek, sebze ve meyve piyasasında revizyon niteliğindeki yeni "Hal Yasası" ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak

11.10.2018 - 13:31 | Güncelleme:  

Hükümetin 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan hallerin modernize edilmesi hedefi doğrultusundaki çalışmalarda son noktaya gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yaptığı konuşmada, fırsatçılığın önüne geçmeyi ve stokçuluğu kaldırmayı amaçlayan yeni "Hal Yasası"nın bu ay Meclisin gündeminde olacağını bildirdi.

Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti sektöründe köklü dönüşümler öngörülüyor.

Bu kapsamda, hallerin altyapısı yenilenecek ve yeni bir bakış açısıyla modernizasyonu sağlanacak. Üretici ve tüketici hakları açısından büyük önem taşıyan yeni yasanın, fiyat istikrarının sağlanmasına katkı vermesi bekleniyor.

Sebze ve meyvenin borsası niteliğindeki hallerin sayısının düşürülmesi, ürün çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması planlanıyor.

"TARLADAN SOFRAYA FİYAT ARTIŞLARINDA DENETİM ARTIRILMALI"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine, ürünlerin tarladan nihai tüketiciye ulaşana kadar 3 ila 7 kat arasında fiyat artışına uğradığını belirterek, "Hal Yasası"nın revize edilmesiyle bunun önüne geçileceğini ifade etti.

Üretici birliklerinin marketlere doğrudan tedarikçi olabilmeleri durumunda üreticilerin ve tüketicilerin kazanacağını vurgulayan Kiraz, bunun gıdada enflasyonunu düşüreceğini söyledi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş ise ürünlerin tarladan sofraya gelene kadarki zincirde fiyatlarının ciddi oranda yükseldiğine dikkati çekerek, bu konuda denetimlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Çiftçilerin ürünlerini gerçek değerinde satabilmesi için kooperatifleşmenin önemine işaret eden Demirtaş, "Üreticiler kendi kooperatifini kurarsa pazar sorununu çözerek kendi malını piyasaya sürebilir. Bu sayede aracıların aldığı komisyondan kurtulmuş olurlar. Tüketiciler de daha ucuza tüketmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

 

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