Halep Vapuru şehitlerini anmak için daldılar

AA

Türk Kızılay Derneği ile Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu tarafından Çanakkale Savaşları'nın 105. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Eceabat ilçesindeki Akbaş Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Dua edilmesinin ardından katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra yaklaşık 30 kişiden oluşan ekip, Akbaş İskelesi'nden dalış yaptı.

Grup, batık alanına "Çanakkale Şehitlerimizin Aziz Hatırası İçin Halep Vapuru Anı Dalışı" yazılı plaket bıraktı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ının Çanakkale Savaşları'nda, kiralanan şehir hatları gemileriyle yaralı askerleri İstanbul'daki hastanelere götürdüğünü söyledi.

Bu sırada yaralı askerleri taşıyan Halep Vapuru'nda beyaz bayrağın asılı olduğunu anlatan Can, "Halep Vapuru'nda beyaz bayrağımız olduğu halde ittifak kuvvetlerinden atılan denizaltı füzeleriyle birlikte gemimiz 200 yaralı ve mürettebatla 25 Ağustos 1915 tarihinde bulunduğumuz bu mekanın az açıklarında batırıldı." diye konuştu.

Can, şehitleri anmak ve onların aziz hatıralarını tekrar anımsatmak için Türk Kızılay tarafından bu etkinliğin düzenlendiğini dile getirdi.

Etkinliğe, Türk Kızılay Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ergin Sezen, Kıyı Emniyeti Müdürü İsmail Durgun ile su altı dalış topluluğu üyeleri katıldı.