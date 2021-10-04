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Haberler Magazin Halil Sezai'den Şanlıurfalı fırıncıya 'hakaret' davası: Yine olsa, yine yaparım! - Magazin haberleri
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Halil Sezai'den Şanlıurfalı fırıncıya 'hakaret' davası!

Şanlıurfa'da fırıncılık yapan Fatih Mermerdaş hakkında, komşusu Hüseyin Meriç'i darbeden Halil Sezai'e tepki göstermek için sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 'hakaret' suçundan dava açıldı. Dosyayı inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Mermerdaş hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı

Halil Sezai'den Şanlıurfalı fırıncıya 'hakaret' davası: Yine olsa, yine yaparım! - Magazin haberleri
Halil Sezai'den Şanlıurfalı fırıncıya 'hakaret' davası!
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DHA

Şanlıurfa'da fırıncılık yapan Fatih Mermerdaş, geçen yıl İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden ve 43 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Halil Sezai’ye tepki göstermek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

UZLAŞAMADILAR

Halil Sezai, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Fatih Mermerdaş’tan şikayetçi oldu. Arabuluculuk kapsamında olan dosya üzerinde taraflar uzlaşamadı. Dosyayı inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Fatih Mermerdaş hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Halil Sezai’nin müşteki Mermerdaş’tan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, "Şüphelinin Facebook isimli sosyal medya hesabından şikayetçiyi kastederek hakaret ettiği ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan iddianame Bakırköy 20'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM!"

Söylediklerinin arkasında olduğun ifade eden Fatih Mermerdaş, "Bu şahıs, babası yaşında, kendisini savunamayacak durumdaki yaşlı adamı dövmüştür. Ben vicdanen rahatsız oldum. Bu yaptığım paylaşımın hakaret olduğunu düşünmüyorum. Yine olsa, yine yaparım. O an aklıma 'Zulmün karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır.' sözü geldi. Ben de dayanamadım. Görüntü bana dokundu. Bir yorum yapmak zorunda kaldım. Bu kelimeden dolayı o kişiyle mahkemelik oldum. Ben uzlaşma teklifini kabul ettim. Ancak karşı taraf uzlaşmayı kabul etmedi. Mahkemelik olduk. Karşı taraf davayı sürdürmekte kararlı." açıklamasını yaptı.

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