Halit Yukay bulundu mu, nerede bulundu, öldü mü? Halit Yukay kimdir?
Bozcaada'ya gitmek için Marmara Denizi'ne açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'dan 19 gündür haber alınamıyordu. Günlerdir aranan iş insanından acı haber geldi. Peki, Halit Yukay bulundu mu, nerede bulundu, öldü mü? Halit Yukay kimdir? İşte Halit Yukay'ın biyografisi...
Halit Yukay 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan iş insanı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler arama çalışması sonucunda Turanköy açıklarında deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Kendisinden 19 gündür haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'dan yeni bir haber geldi. Peki, Halit Yukay bulundu mu, nerede bulundu, öldü mü? Halit Yukay kimdir? İşte detaylar...
HALİT YUKAY BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ?
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedenine ulaşıldı. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan Yukay'ın teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Tekne enkazının bulunduğu bölge yakınlarında 68 metre derinlikte bulunan Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlatıldı
İş insanı Halit Yukay (43) 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.
HALİT YUKAY KİMDİR?
Halit Yukay, 1982 yılında İstanbul’da doğdu ve 43 yaşındaydı. Aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi kamuoyunda paylaşılmamış olsa da, İstanbul’da doğup büyüdüğü ve kariyerini burada şekillendirdiği biliniyor. Denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Yukay, 2011 yılında kurduğu Mazu Yachts ile lüks yat tasarımı ve üretiminde adını duyurdu. Çocukluk hayali olan yat tasarımı, onun mesleki tutkusunun temelini oluşturdu.
Mazu Yachts, 11 ila 40 metre uzunluğundaki karbon kompozit yatlarıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınan bir marka haline geldi. Yukay, özellikle 2024 BOAT International Design & Innovation Ödülleri’nde 28,5 metrelik Waterlily yatıyla finalist olarak adından söz ettirdi. Mühendis ve baş tasarımcı olarak sektöre yön veren Yukay, yenilikçi yaklaşımı ve deniz tutkusyla biliniyordu. Yunan asıllı bir eşi ve bir çocuğu olduğu belirtilen Yukay’ın, kaybolmadan önce ailesini almak için Bozcaada’ya doğru yola çıktığı düşünülüyor.