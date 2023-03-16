Borsa İstanbul'a yani bir şirket geliyor. Sinangil ve Gluten Yok markaları ile bilinen Eksun Gıda halka açılmak için dün bugün ve yarın (15-16-17 Mart) yatırımcılardan talep topluyor. Eksun Gıda’nın halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 57’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 3'ü şirket çalışanlarına, yüzde 5'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Halka arz yöntemi ortak satışı değil sermaye artışı şeklinde olacak ve halka arz geliri şirket sermayesine eklenecek.

Eksun Gıda'nın halka arz geliri 980 milyon, böylece şirket değeri yaklaşık 3.5 milyar lira olacak. Arz sonrası şirketin yüzde 28.63'ü halka açılmış olacak. Şirketin son 3 yılına bakıldığında yıllık ortalama yüzde 29'luk bileşik büyüme oranı olduğunu anlatan Genel Müdür Ahmet Demir, faaliyet geliri anlamına gelebilecek FAVÖK oranının da yüzde 15 olduğunu kaydetti. Demir'in verdiği bilgilere göre 507 milyon liralık FAVÖK ve 3 milyar 382 milyon liralık gelir ve yüzde 6 karlılık oranı ile şirket, 207 milyon liralık kara ulaştı. Şirketin cirosu 3 yıl önce 900 milyon liraydı.

27 YILLIK OLGUNLUK DÖNEMİ

Genel Müdür Ahmet Demir, 1996'da Tekirdağ'da Eksim Yatırım Holding bünyesinde faaliyete başlayan şirketin ilk olarak ihracat amaçlı bir fabrika satın alarak Kuzey Afrika ülkelerine un ihracatına başladığını hatırlattı. Demir o günlerde günlük 150 ton buğday işleme kapasitesine sahip şirketin bugünlerde yaklaşık 2 bin tonluk bir kapasiteye ulaştığını anlattı. Demir, olgunlaşma dönemi olarak adlandırdığı 27 yıl içinde 13 katlık bir kapasite artışına giden Eksun'un Tivnikli ailesine ait olduğunu belirtti. Eksun'un iştiraki olduğu Eksim ise bünyesinde enerji santralleri, HES ve elektrik dağıtım gruplarıyla biliniyor. Demir, 2000'li yıllarda ise şirketin iç pazara yönelik üretim ve marka girişimleriyle Sinangil markasını satın alarak hayata geçirdiğini ifade ederek, "Şu anda üretimin yüzde 30'unu ihraç ediyoruz. İç piyasanın da yüzde 55-60 arası endüstriyel kanallarda ve diğer yüzde 10-12 ise Sinangil markası başta olmak üzere perakende kanallarında tüketiliyor" dedi.

ENERJİ VE GIDA KRİTİK SEKTÖRLER

Perakendeye yönelik 200'e yakın ürünleri olduğunu ve bunların Ar-Ge laboratuvarlarında üretildiğini söyleyen Demir, "Pandemi ile birlikte enerji ve gıda krizlerinin farkına vardık. Bu da sektörümüzün ne kadar kritik olduğunu bize gösterdi. Pandemide ürün satışlarımız gerçekten çok arttı. Bizim bağlı olduğumuz holdingin çok ciddi bir santral tecrübesi var. Holdingden aldığımız güç ile fabrikalarımızın çatılarını enerji donattık. Ancak bunun büyüğünü halka arz geliri ile yapacağız. Bu bize çok ciddi bir verimlilik ve maliyet avantajı sağlayacak" diye konuştu.

REKOLTENİN DÜŞMESİ VE FİYATIN ARTIŞI KESİN DEĞİL

Demir, kuraklık nedeniyle rekoltenin düşme tehlikesi olduğunu ancak buğdayın oluşumunda en önemli dönem olan mart ve nisan yağışlarını görmeden bu yıl kuraklık olacak demenin sağlıklı bir yorum olmadığını vurguladı. Demir, şunları söyledi: "Şu anda üretimde önemli bir etki ve fiyatlarda bir artış da beklemiyoruz. Ancak başta Rusya'da yaşanan sorunlar olmak üzere dünyadaki fiyat artışı bizi etkileyebilir. Diğer yandan gübre fiyatları başta olmak üzere çiftçinin maliyet artışları da karşılaşacağımız olumsuzluklar. "

FİNANSAL BORÇLAR KAPATILACAK

Finans yönetimlerinin güçlü kaslarından birisi olduğunu ihracatla ilgili üretim ve gelirde yabancı para cinsinden borçlanabildiklerini ve iç piyasaya yönelik üretimleri için de finansman sağladıklarını belirten Demir, "Halka arzdan sonra arz gelirleri ile finansal borçları kapatıp işletme sermayemizi de güçlendireceğiz" şeklinde konuştu. Halka arz gelirinin yatırım ve büyüme amaçlı kullanılacağını ifade eden Demir, "Şirketin prensiplerinde büyümek vardır. Önceliğimiz bu" dedi.

Halka arzdan 980 milyon TL bir gelir beklendiklerini söyleyen Demir, gelirin yüzde 20'sini enerji krizinin devam edeceğinden yola çıkarak enerji üretiminde kullanacaklarını kaydetti. Demir, üretilecek enerjinin ihtiyaçlarının iki katı olduğunu ve artan üretimi piyasaya satacaklarını dile getirerek, "Biz bu santralı hayata geçirdiğimizde maliyet azalışı ile brüt karlılığımız 1.5-2 puan artacak. Hem de geri kalanı sattığımız zaman net karımızı artıracak" dedi. Demir un üretiminde enerji maliyetinin toplam maliyetin yüzde 3,4'üne denk geldiği bilgisini verdi. Arzdan gelecek olan yüzde 10'luk bölümle de verimlilik için makine yatırımı yapacaklarını ifade eden Demir, geri kalan yüzde 30'un borçların ödenmesine yüzde 40'lık tutarın ise işletme sermayesi olarak kullanılacağını söyledi.