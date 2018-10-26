Halka Yol Gösteren Özgürlük: Gazze protestosunda çekilen fotoğraf Delacroix'nın resmine benzetiliyor
Fotomuhabir Mustafa Hassona tarafından yakalanan bu karede üstü çıplak bir Filistinli, Gazze'de bir elinde bayrak tutup diğer elinde de sapanla taş atarken görülüyor. Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan fotoğraf, Eugene Delacroix'nın 1830 Paris isyanlarını betimlediği Halka Yol Gösteren Özgürlük resmine benzetiliyor.
26.10.2018 - 11:20 | Güncelleme:
Bu, internette binlerce farklı yoruma yol açan bir fotoğraf.
Fotomuhabir Mustafa Hassona tarafından yakalanan bu karede üstü çıplak bir Filistinli, Gazze'de bir elinde bayrak tutup diğer elinde de sapanla taş atarken görülüyor.
İsrail sınırına yakın bir plajda düzenlenen protestoya katılan Filistinliler lastik yaktı ve İsrail askerlerine taş attı. İsrail askerleri ise göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile karşılık verdi.
Gazze Sağlık Bakanlığı 32 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
O günden beri sosyal medyada sıklıkla paylaşılan fotoğraf Eugene Delacroix'nın 1830 Paris isyanlarını betimlediği Halka Yol Gösteren Özgürlük resmine benzetiliyor.
Katarlı TV kanalı Al Jazeera'nın ulaştığı 20 yaşındaki Aed Abu Amro, "Fotoğrafımın viral olmasına şaşırdım" dedi ve ekledi:
"Eylemlere haftada bir, bazen daha da sık katılırım. Etrafımda bir fotoğrafçının olduğunu bile fark etmemişim.
"Elimdeki bayrak her hafta taşıdığım Filistin bayrağıydı. Arkadaşlarım genelde benimle dalga geçer, elinde bayrakla taş atmak daha zor olur derler ama ben buna alıştım."
Londra'daki SOAS Üniversitesi'nde Orta Doğu çalışmaları bölümünde ders veren Laleh Khalili fotoğrafı Salı günü Twitter'da paylaştı.
Yalnızca onun tweeti 30 binden fazla retweet, 80 binden fazla da beğeni aldı.
Fakat herkes fotoğraf hakkında olumlu düşüncelere sahip değil.
Fotoğrafı şiddeti yücelttiği gerekçesiyle eleştirenler de var.
Onlara karşı çıkanlar ise taş kullanan Filistinliler ve silah kullanan İsrail ordusu arasındaki farka işaret ederek bunu dini kitaplardaki Davut ve Golyat hikayesindeki güç farkına benzetiyor.
Gazze'deki Filistinliler İsrail sınırında Mart ayından beri her hafta protesto düzenliyor. Hamas tarafından örgütlenen protestolarda İsrail'in çeşitli ülkelere dağılmış bulunan Filistinli sığınmacıların ülkelerine dönmesine izin vermesi talep ediliyor.
Protestolar başladığından beri 217 Filistinli öldürüldü. Bir İsrail askeri ise Filistinli bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.
İsrail eleştiriler karşısında askerlerinin yalnızca öz savunma amacıyla ateş açtığını söylüyor.
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Halka Yol Gösteren Özgürlük: Gazze protestosunda çekilen fotoğraf Delacroix'nın resmine benzetiliyor/halka-yol-gosteren-ozgurluk-gazze-protestosunda-cekilen-fotograf-delacroix-nin-resmine-benzetiliyor-21925152192515
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