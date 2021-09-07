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Halkbank, yılın en iyi işvereni seçildi

Halkbank, “Yılın En İyi Bankası” ödülünden sonra “Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni” ödülüne layık görüldü. Banka, İnsan Kaynakları ve Eğitim/Gelişim alanına odaklanan Stevies for Great Employers (SAGE) programı çerçevesinde “Employer of the Year” kategorisinde en yüksek puana ulaşarak altın ödül aldı ve bu ödülü ülkemize getiren ilk banka oldu.

Halkbank, yılın en iyi işvereni seçildi
HABERTURK.COM

Halkbank, “Yılın En İyi Bankası” ödülünden sonra “Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni” ödülüne layık görüldü. Banka, İnsan Kaynakları ve Eğitim/Gelişim alanına odaklanan Stevies for Great Employers (SAGE) programı çerçevesinde “Employer of the Year” kategorisinde en yüksek puana ulaşarak altın ödül aldı ve bu ödülü ülkemize getiren ilk banka oldu.

Hem kurumlar hem de İK çözümleri sunan çözüm ortaklarının katılabildiği SAGE ödül programının bu yıl 6’ncısı gerçekleşirken, program kapsamında 1.700’ün üzerinde ödül dağıtıldı ve bu ödüllerden 235’i Türk kuruluşları tarafından kazanıldı.

“Employer of the Year” kategorisine “Sosyal Destek Servisi”, “Kahraman Sensin”, “İlham Veren Liderler”, “Gelişime Yol Açanlar”, “Çalışan Bağlılığı”, “Oryantasyon”, “Yetkinlik”, “Ustam Mentörlük” ve “Kademe Geçişi” başlıklı projelerle katılan Halkbank, 2021 Stevie Awards for Great Employers programında biri altın olmak üzere toplam üç ödül kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Halkbank, konuyla ilgili şu açıklamasında, “Uluslararası arenada “Yılın En İyi Bankası” seçildikten sonra “Yılın En İyi İşvereni” seçilmenin gururunu yaşıyoruz. “Önce Halk, Sonra Bankayız” ilkemiz doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlerken, çalışanlarımıza yönelik projelerimizle personelimizin motivasyonunu ve çalışma azmini yüksek tutmaya odaklanıyoruz. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda pandemi sürecinde dahi yeni personel istihdam ederek 23 bin 500 kişiye ulaşan Halkbank Ailesi’nin her bir üyesine bu ödülün alınmasında gösterdikleri duyarlılık ve çaba için teşekkür ediyoruz, bize güvenini esirgemeyen müşterilerimize ve halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı

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