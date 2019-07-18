Anadolu Rock'ın sevilen ismi Haluk Levent'in hayranları, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konser haberini aldı. Konser haberini alan çift, sosyal medya hesabından Haluk Levent'i düğünlerine davet etti.

TAKİPÇİLERİNİ KIRMADI

Düğün salonunun konser alanına yakın olduğunu belirten hayranı fotoğraflarını, "Haluk ağabey günlerdir sana ulaşmaya çalışıyoruz. Bak ağabey, senin konser 22.30'da başlıyor. Düğün salonu konsere 2 dakikalık yer. Bak ağabey nasıl üzgünüz. Ne var ağabey bir gelsen ya, mutluluğumuza mutluluk katsan..." notuyla Haluk Levent'i etiketleyerek paylaştı.

"GELİYORUZ DÜĞÜNÜ BASMAYA"

Takipçilerinin isteklerini kırmayan Haluk Levent evlenecek olan çifti yalnız bırakmayıp, sosyal medyadan, “Offf offff! Geliyoruz ülen düğünü basmaya!” yanıtını verdi. Levent, sonrasında düğünde oynadığı esnada çekilen videosunu sosyal medya hesabından “Ve düğünü bastık” notuyla paylaştı.

İşte o anlar: