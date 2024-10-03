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        Haberler Dünya Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası | Dış Haberler

        Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası

        Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk, "Hamas ya da liderlerinin Gazze Şeridi'nden uzaklaştırılmasının İsrail'in gerçekleştirilemeyecek rüyası" olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:42 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:42
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        Hamas: Gazze'den ayrılmayacağız
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        Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rışk, bazı medya kuruluşlarının yaydığı mantık dışı söylentiler hakkında genellikle yorum yapmadığını kaydetti.

        Rışk, "Hamas, Filistin'de bulunuyor ve Filistin'i işgal eden düşmanla savaşıyor. Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası." ifadesini kullandı.

        Hamaslı lider, "mantık gereği işgalcinin gitmesinin; bu topraklarının sahiplerinin ve sakinlerinin kalmasının gerektiğine" dikkati çekti.

        Kuveyt'teki "Aljarida" gazetesinin kimliğini belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Hamas liderlerinin ve tüm silahlı mensuplarının Gazze'den Sudan'a güvenli bir şekilde çıkmasını gerektirecek bir ateşkes konusunda bazı yeni fikirlerin olduğuna" yer verilmişti.

        İsrail, Sudan veya Hamas ile İsrail arasındaki arabulucu ülkelerden henüz habere ilişkin herhangi açıklama yapılmadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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