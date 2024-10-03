Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası

Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rışk, bazı medya kuruluşlarının yaydığı mantık dışı söylentiler hakkında genellikle yorum yapmadığını kaydetti.

Rışk, "Hamas, Filistin'de bulunuyor ve Filistin'i işgal eden düşmanla savaşıyor. Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası." ifadesini kullandı.