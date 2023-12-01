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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas ile İsrail arasındaki esir takası devam etti

        Hamas ile İsrail arasındaki esir takası devam etti

        Hamas ile İsrail arasındaki mutabakat kapsamında Gazze'den 8 İsrailli esirin salıverilmesinin ardından Filistinli 30 kadın ve çocuk esir İsrail tarafından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 06:42 Güncelleme: 01.12.2023 - 06:43
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        Hamas ile İsrail arasındaki esir takası devam etti
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        Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

        HAMAS, 8 İSRAİLLİ ESİRİ SALIVERMİŞTİ

        Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 8 İsrailli esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

        İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

        AA'nın haberine göre; Filistinli esirleri taşıyan konvoy, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

        Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

        İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

        Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

        İsrail ordusu, 30 Kasım’da tarih belirtmeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

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