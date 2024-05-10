Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talep ettiği İsrail'in ise karşı çıktığı bildirildi

Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talep ettiği İsrail'in ise karşı çıktığı bildirildi

Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talep ettiği İsrail'in ise karşı çıktığı bildirildi CNN'e konuşan ABD'li yetkililer İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer, Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes talep ettiğini İsrail'in ise buna karşı çıktığını bildirdi

Habertürk Giriş: 10.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL