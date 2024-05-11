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        Haberler Dünya Hamas: İsrail’in gizli gözaltı merkezleriyle ilgili ortaya çıkanlar vahşetin çok ufak bir kısmı

        Hamas: İsrail’in gizli gözaltı merkezleriyle ilgili ortaya çıkanlar vahşetin çok ufak bir kısmı

        Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere gizli gözaltı merkezlerinde uyguladığı işkence vakalarına ilişkin uluslararası raporlarda ortaya çıkanların, "gözaltındakilere karşı işlenen vahşetin çok küçük bir kısmı" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:14
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        Hamas: Rapor, vahşetin bir kısmını gösteriyor
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        Hamas’tan yapılan açıklamada, CNN’de dün yayınlanan raporda belirtilen suçların, "bu gözaltındakilere karşı işlenen vahşetin yalnızca küçük bir kısmı" olduğu belirtildi.

        Raporun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gözaltına aldığı Filistinlilere karşı uyguladığı "işkence ve vahşeti" ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir denetime tabi tutulmaksızın, gizli gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlere akıl almaz korkunç ve sadistçe işkenceler uygulanıyor. Bu araştırma ve Nazizm'in suç ve vahşetinin ötesine geçen, daha çok insan mezbahalarını andıran gizli gözaltı merkezlerinden yakın zamanda serbest bırakılanların anlattığı korkunç ifadeler, uluslararası insan hakları örgütlerince belgelenmelidir." ifadeleri kullanıldı.

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        "Bu tür vahşetlerin gerçekleştirilmesi, yalnızca uluslararası toplumun tüm kurumlarının başarısızlığı ya da insanlık için bir yüz karası değildir, daha ziyade bu katillerin ve faşistlerin cezadan kaçmasına izin vererek uluslararası barışı tehdit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklama da şunlar kaydedildi:

        "Bu haydut oluşumdan hesap sorma hakkımız, zamanaşımına uğramayacak. Bu vahşet, halkların ve nesillerin hafızasından silinmeyecek ve bu suçluların halkımıza ve insanlığa karşı yaptıklarından dolayı hesap vereceği gün gelecektir."

        CNN’de dün yayınlanan ve bazı tanıkların ifadelerine dayandırılan haberde, "Negev Çölü’nde gözaltı merkezine dönüştürülen bir askeri üste İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrasında gözaltına alınan Filistinlilerin son derece zor şartlarda ve fiziki şiddete maruz kaldıkları" bildirilmişti.

        Haberde bir tanık, "ağır kokulu gözaltı merkezinde tutulan erkeklerin gözlerinin bağlandığını, hareket etmeleri ve konuşmalarının yasak olduğunu" aktarmıştı.

        Tanık, "gözaltı merkezlerindeki Filistinlilerin sürekli kelepçeli tutulmasından kaynaklanan yaralanmalar ve yetersiz ve vasıfsız sağlık çalışanları tarafından yapılan tıbbi müdahaleler nedeniyle bazı mahkumların uzuvlarının kesildiğini" ileri sürmüştü.

        İsrail ordusu, CNN’deki haberin ardından bahsi geçen üsteki "gözaltındakilere kötü muamele iddialarının incelendiğini" bildirmişti.

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