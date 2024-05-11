Hamas: İsrail’in gizli gözaltı merkezleriyle ilgili ortaya çıkanlar vahşetin çok ufak bir kısmı

Hamas’tan yapılan açıklamada, CNN’de dün yayınlanan raporda belirtilen suçların, "bu gözaltındakilere karşı işlenen vahşetin yalnızca küçük bir kısmı" olduğu belirtildi.

Raporun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gözaltına aldığı Filistinlilere karşı uyguladığı "işkence ve vahşeti" ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir denetime tabi tutulmaksızın, gizli gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlere akıl almaz korkunç ve sadistçe işkenceler uygulanıyor. Bu araştırma ve Nazizm'in suç ve vahşetinin ötesine geçen, daha çok insan mezbahalarını andıran gizli gözaltı merkezlerinden yakın zamanda serbest bırakılanların anlattığı korkunç ifadeler, uluslararası insan hakları örgütlerince belgelenmelidir." ifadeleri kullanıldı.

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"Bu tür vahşetlerin gerçekleştirilmesi, yalnızca uluslararası toplumun tüm kurumlarının başarısızlığı ya da insanlık için bir yüz karası değildir, daha ziyade bu katillerin ve faşistlerin cezadan kaçmasına izin vererek uluslararası barışı tehdit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklama da şunlar kaydedildi:

"Bu haydut oluşumdan hesap sorma hakkımız, zamanaşımına uğramayacak. Bu vahşet, halkların ve nesillerin hafızasından silinmeyecek ve bu suçluların halkımıza ve insanlığa karşı yaptıklarından dolayı hesap vereceği gün gelecektir."