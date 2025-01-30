Hamas Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı
Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı.
Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı.
İsrail 6 ay önce Muhammed Deyf'in öldürüldüğünü iddia etmiş ancak iddia Hamas tarafından reddedilmişti. Ebu Ubeyde, Muhammed Deyf'in tam olarak hangi tarihte öldüğünü bildirmedi.
Ebu Ubeyde, Muhammed Deyf'le birlikte İzzeddin el-Kassam Tugaylarının üst düzey komutanı Mervan İsa'nın da ölümünü teyit etti.