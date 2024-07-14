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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas: TIR'a gizlenmiş İsrail askerleri öldürüldü | Dış Haberler

        Kassam Tugayları, yardım TIR'ına gizlenmiş İsrail askerlerini etkisiz hale getirdiğini duyurdu

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir yardım tırına gizlenen İsrail askerleri ile sıfır mesafeden çatışmaya girildiğini ve askerlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:31
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        Hamas: TIR'a gizlenmiş İsrail askerleri öldürüldü
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        Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada "Savaşçılarımız özel bir Siyonist (İsrail) kuvvetinin kılık değiştirerek bir yardım TIR'ının içine sızdığını tespit etti." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, yardım TIR'ına gizlenen İsrail özel kuvvetinin, Refah kentinin doğusunda bir yol ayrımına ulaştığı sırada Kassam savaşçılarının baskınına uğradığı, sıfır mesafeden girilen çatışmada gruptaki tüm askerlerin ölü veya yaralı olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

        İsrail özel kuvvetlerinin, haziran ayında Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na insani yardım kamyonu ve sivil araçla sızdığı belirtilmişti.

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