Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas’tan Trump’ın ateşkes teklifini kabul etme uyarısına yanıt: Müzakere masasına oturmaya hazırız | Dış Haberler

        Hamas’tan Trump’ın ateşkes teklifini kabul etme uyarısına yanıt: Müzakere masasına oturmaya hazırız

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına yanıt olarak "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 05:15 Güncelleme: 08.09.2025 - 05:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas'tan Trump'ın ateşkes teklifini kabul etme uyarısına yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a yaptığı Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına Hamas’tan yanıt geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, grubun müzakereye hazır olduğu belirtilerek, "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız" denildi. ABD tarafından bazı öneriler alan Hamas’ın bu önerileri kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürmek için arabulucularla sürekli temas halinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı yürütülen saldırganlığı durdurmaya yönelik çabalara yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

        TRUMP HAMAS'I UYARMIŞTI

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hamas’a Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etme çağrısında bulunmuştu. Trump, "Herkes rehinelerin eve dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi. Hamas'ı kabul etmemesinin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı