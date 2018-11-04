Hamburger SV - Köln maçı heyecanı

Hamburger SV ve Köln, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi Hamburger SV 21 puanla 2. sırada, Köln 21 puanla 1. sırada bulunuyor. Hamburger SV son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Köln son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 812 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hamburger SV kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Köln sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Hamburger SV son hafta oynanan Mönchengladbach maçında 2-1 kazandı.

Köln ise Wolfsburg maçında 4-1 yenildi.

Hamburger SV, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hamburger SV, kendi sahasında 6 gol attı, 10 gol yedi.

Köln, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlike sahip. Bu maçlarda Köln 13 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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