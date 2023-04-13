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Hamid Tolouei Fard İstanbul'da

Türkiye’de Red Art İstanbul’un temsil ettiği, İran’ın en ünlü çağdaş sanatçılarında Hamid Tolouei Fard, Maximum Uniq Çocuk Festivali’nde yer alacak 

Hamid Tolouei Fard İstanbul'da
HABERTURK.COM

Dünyanın pek çok şehrinde sergileri gerçekleşen ve müzelerde eserleri yer alan İranlı Hamid Tolouei Fard, erken yaşta ustalaştığı kaligrafiyle günümüzün pop kültür ögelerini yeniden yorumlayan özel bir sanatçı.

İstanbul’da yaşayan, iyi derecede Türkçe konuşan ve gerçekleştirdiği 'Tenten İstanbul' adlı son solo sergisiyle büyük beğeni toplayan Hamid Tolouei Fard, bu kez çocuklarla beraber çok özel bir çalışmaya imza atacak.

22 – 23 Nisan tarihlerinde, Maximum Uniq 'Çocuk Festivali'nin onur konuğu olarak çocuklara yönelik 2 atölye çalışması gerçekleştirecek olan Hamid Tolouei Fard, resim yapmayı seven 6 yaş ve üstü çocukları hayal gücünün özgür yaratıcılığı ile sürprizli bir çalışmaya davet ediyor.

Bireysel başlayan ama kolektif bir sonuca odaklanan bu renk ve neşe dolu atölye çalışması çocuklar için değerli bir deneyime dönüşecek.
Sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecek olan bu özel çalışma 22 ve 23 Nisan’da saat 10.00 – 11.30 arasında gerçekleşecek

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