Bebeğiniz utangaç davranabilir ve ilk ultrasonda cinsiyetini göstermeyebilir, bu nedenle sabırlı olmakta fayda var. Ayrıca ani ve yüksek sesler artık bebeğinizi etkiliyor, bu sebeple daha dikkatli ve sabırlı olmalısınız. Peki, Hamileliğin 20. haftasında neler olur? Hamileliğin 20. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 20. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz.

HAMİLELİĞİN 20. HAFTASINDA NELER OLUR?

Hamileliğinizin 20. haftasına geldiğinize göre sizi yürekten tebrik ediyoruz çünkü nihayet hamileliğinizin yarısına geldiniz demektir. Bu sürece ulaşana kadar rahminizin en üst noktası artık göbek deliğinize ulaştı, muhtemelen kilo aldınız ve göbeğiniz büyüdü ancak hamileliğinizin de yarısı bitti gitti. Üstelik bu hafta bebeğinizin cinsiyetini öğrenebileceksiniz

HAMİLELİĞİN 20. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİNDE NELER OLUR?

Hamileliğinizin 20. haftasında bebeğinizin boyu yaklaşık 25 cm ve ağırlığı ise 300 gr civarındadır. Şu ana kadar bebeğinizin boyundan bahsedilirken, baştan popoya kadar olan mesafe dikkate alınırdı ancak 20. haftadan itibaren bebeğinizin genel boyu ele alınmaya başlar. 20. haftada yaklaşık olarak bir muz kadar olan bebeğinizin, baştan popoya kadar olan boyu ise bu hafta 16,5 cm’yi bulmaktadır.

Güçlü ve hızlı bir şekilde büyüyen bebeğinizde bu hafta, beyindeki duyuları kontrol eden özel alanlar gelişmeye tam gaz devam ediyor. Buda demek oluyor ki kısa süre sonra bebeğiniz koku alabilecek, hissedebilecek, görebilecek, duyabilecek ve tat alabilecek erginliğe artık erişmiş olacak. Şimdiden vücudunuzun içerisinde sesleri duyabildiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca kalp atışları da her geçen gün daha da güçleniyor.

Hamileliğinizin 20. Haftasında kavun büyüklüğündeki karnınızın içinde büyüyen bebeğinizin cinsiyetini merak etmeye başladığını biliyoruz. Kız ya da erkek fark etmeksizin, bebeğinizin dış cinsel organlarının tamamlanması için biraz daha süreniz var ancak yine de ikinci trimesterda gidilen ultrason randevunuzda bebeğinizin cinsiyetini öğrenme şansınız yüksek. Eğer bebeğiniz kız olacaksa, bu hafta rahim oluşumu tamamlanmış olacak ve vajinal kanal oluşumu başlıyor olacak. Aynı zamanda yumurtalıklarında şu anda 7 milyondan fazla yumurta bulunuyor ancak doğduğu zaman bu rakam 2 milyona düşecek. Eğer bebeğiniz bir erkekse, bu hafta testisleri aşağı doğru inişe başladı bile. Testis torbasının gelecek birkaç hafta içerisinde tamamlanması ile bulunmaları gereken konumu almış olacaklar artık.

Bebeğinizin sinir hücrelerindeki artış yavaşladı ama şu an daha karmaşık bağlantılar kurmaya başladı. Öyle ki bebeğinizin sinirleri ve kasları, artık esnemekten keyif almasını sağlayacak kadar gelişmiş durumdadır.

Eğer hala karnınızda yeterli alana sahipse yuvarlanıp, taklalar atarak sizi şaşırtacak. Ona hak vermeyi deneyin, bacaklarının ve kollarının neler yapabildiğini ilk kez keşfediyor ve kontrol altına almaya çalışıyor.

Ayrıca bebeğinizin saçları, kaşları, kirpikleri ve tırnakları büyümeye başladıkça, her geçen gün anneye mi yoksa babaya mı daha çok benziyor diye meraklanmaya başladınız bile.

Bebeğiniz bu günlerde çok daha fazla yutkunmaya başlar ve bu durum bebeğin sindirim sistemi için son derece faydalıdır.

Ayrıca bebeğiniz hamileliğinizin 19. haftasında Mekonyum adı verilen, siyah, yapışkan sindirim sisteminin yan ürünü olan bir madde üretmeye başlar ve bu hafta da devam eder. Bu yapış yapış olan madde bağırsaklarında birikir. Doğumdan sonra bebeğinizin bu yapışkan maddeyi ilk tuvaletinde çıkartacaktır ancak bazı bebekler mekonyumu rahimde veya doğum anında atlatmış da olabilir.

Normal hamileliklerde ultrason 20. haftada yapılmak üzere planlanır ve buradaki amaç bebeğin gelişimini kontrol etmektir, bu ultrason yaklaşık 60 dakika sürer.

Ultrasonda doktorunuz bebeğinizin fiziksel gelişimine ayrıca plasentanın pozisyonuna bakar. Güzel bir haber verelim bu ultrasonda bebeğinizin kalp atışlarını duyabilir, el ve ayaklarını ekranda görebilirsiniz. Ama neyin neresi olduğunu anlamak için doktorunuzun yardımına ihtiyacınız olacaktır.

HAMİLELİĞİN 20. HAFTASINDA ANNENİN BEDENİNDE NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLUR?