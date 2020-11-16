Balık mevsimi geldiğinde pratik olarak hazırlayabileceğiniz enfes bir tarifimiz var. Hamsi tava tarifimiz misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir tariftir. Hamsileriniz çok küçüklü ise kılçıklarını çıkartmadan hamsi tavamızı hazırlayabilirsiniz. Hadi artık tarifimize geçelim.

HAMSİ TAVA MALZEMELER

1 kilo hamsi

Mısır unu

Tuz

KIZARTMAK İÇİN;

Sıvı yağ

HAMSİ TAVA YAPILIŞI