Hamza Hamzaoğlu: Aradık ama kazanamadık

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Malatya'dan mutlaka puan veya puanlarla dönmeleri gerektiğini kaydederek, "İstanbul'da geçen hafta iyi oynadığımız maçta son dakika şanssız 1 gol yedik ve berabere bitti. Biz buraya puan veya puanlar için geldik. Takımım gerçekten ilk yarı çok iyi oynadı, çok güzel pozisyonlar yakaladı. Onları değerlendiremedik. Eğer onları değerlendirebilseydik, son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan galibiyetle rahatlıkla ayrılabilirdik. İkinci yarı Malatyaspor bütün riski aldı, 4 tane forvetle oynamaya başladılar. Hava topları açısından çok üstün oyuncuları vardı, çok uzun boylu oldukları için. Pozisyonlardan bir tanesini değerlendirdiler ama ikinci yarıda onlar bizim üstümüze geldiğinde biz kontra atakla güzel pozisyonlar bulduk, özellikle Erdoğan ile. Hatta kaleciyi dahil geçtiği pozisyonlar var ama maalesef onları değerlendiremedik. Takımın maçın başından sonuna kadar mücadelesinden çok memnunum. İlk yarıdaki oyunundan çok memnunum. Bütün amacımız buradan galibiyet ile dönmekti ama maalesef onları kaçırdık. Tabii ki 1 puana razı olduk ama Malatya takımının sezon başından beri çıkışına bakarsanız, kadrosuna bakarsanız deplasmanda alınan puan şu anda iyidir. Önemli olan kendi sahamızdaki Gaziantep maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü zorlu bir fikstüre giriyoruz, Antep ile oynuyoruz, arkasından Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynuyoruz. Bir de kupa maçımız var. Maçlarla zor bir fikstüre giriyoruz ve burayı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Devre arasında da mutlaka takviye yapıp ondan sonra da inşallah maçlarda haftada bire düşerse güzel bir şekilde ligi bitireceğimize inanıyorum" dedi.

HAMZAOĞLU: GALİBİYETİ ARADIK AMA KAZANAMADIK

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Demir Grup Sivasspor ligde her ne kadar üst sıralarda olmasa da yıllardır istikrarlı. Hem takım hem kulüp istikrarını koruyor. Ayrıca 2-3 yıldır beraber oynayan 7-8 oyuncusu var. Organize bir takım. Maça iyi başladılar. Biz iyi başlayamadık. Fakat ikinci yarı yine değişikliklerle beraber dengeyi sağladık. Galibiyeti aradık ama kazanamadık. Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün beraberlik de bizim için kötü değil. En azından ayaklarımızın üzerine tekrar kalktık, güven kazandık. İnşallah bu güveni galibiyete ulaşacak şekilde taşırız" diye konuştu.