1 | 12

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ayaküstü gazetecilerle konuşan Hande Doğandemir, "Set çok güzel geçiyor. Yeni başladık. Çekimlerimiz Alanya’da. Ben bir günlüğüne İstanbul’a geldim, kostüm provası için. Sabah tekrar geri döneceğim" dedi. Röportajı bitiren oyuncu, Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli ile buluşarak yemek yedi.