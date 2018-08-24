AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün Ay Kova Burcunda dolaşacak. Beslenmede Yağ günleri olduğundan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Yeni insanlarla tanışmak, kaynaşmak, arkadaşlıklar edinmek, sosyal olmak, kendimizi dışarı atmak, gezmek ve paylaşmak, kendimizi rahat ifade etmek ve iyi intiba bırakmak için harika bir gün.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; çözümcü, yetenekli, kararlı ve azimli bir insansınız. Elinize aldığınız işleri azminiz ve konsantrasyonunuzla başarıyla tamamlıyorsunuz. Yanlış ve doğru arasındaki ayrım, hayatınızda, işinizde ve özel hayatınızda size ayrıcalıklar sağlayacak. Bu sene, kariyer ve iş alanlarınızda şansınız çok yüksek.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlarınızdan hayatınıza dair desteklendiğinizi bilmek güzel olacak. İşbirliğine yatkın davranışlarınız olmasına rağmen sevdiğiniz insanla bugün aynı fikirleri paylaşmayacaksınız. Özel hayatınıza daha fazla yer ayırmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kalabalık ortamlarda şartlarınızı kolay oluşturacaksınız ama aklınız ailevi konulara takılı olacak. Aile hayatınızda konuştuklarınızla yaptıklarınız birbirine uymayabilir. Çevrenizdekileri çok fazla zorlamayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, gezme ve değişik yerlerde bulunma arzunuz yüksek olacak. Arkadaşlarınız ve çevreniz sizi destekliyor yalnız önce sizin kendinize ve fikirlerinize inanmanız gerekiyor. Sevdiklerinizle hayatı paylaşın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenizin harcamaları ve parasal konularına yardım etmek kendinizi iyi hissettirebilir. Yine de kafanızdaki hesabı tutturmak kolay olmayacak. Para işlerinizde tahminlerden kaçının.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiğiniz insanla yapacağınız kısa vadeli planlar hoşunuza gidebilir. Çevrenizden faydalanmasını iyi bileceksiniz. Özel hayatınıza ve partnerinizin fikirlerine bu aralar önem vermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda her attığınız adımın karşılığını görmek isteyebilirsiniz. Fikir ayrılıkları sizi zorlayabilir. Çevrenizdeki insanlara ve ailenize karşı onarıcı ve yenileyici olmaya çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda veya eğlenceli yer ve ortamlarda keyfinize diyecek olmayabilir. Partnerinizden alacağınız destekle kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Sosyal ortamlarda keyfiniz aşağıya kolayca çekilebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ev ve aile hayatınızda dinlenmek ve kendinizi adeta sığınağınızda hissetmek isteyeceksiniz. Davranışlarınızda zorlandığınız alanları gözden geçirebilir, sevdikleriniz adına önemli işleri ele alabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenizle, arkadaş ortamlarınızda oldukça keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Uzakta bulunan akrabalarınız bazı konuşmalarla canınızı sıkabilirler. Hayatı daha geniş algılamaya ve diğer insanların düşüncelerine önem vermelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş hayatınızdaki oluşumları paraya dökmek ve karşılığını almak için önemli kişileri arayabilirsiniz. Yalnız henüz dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Ortaklaşa atılacak adımlar daha çok işinize yarayacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kendi alanlarınıza yöneleceğiniz, kendi isteklerinizi yerine getirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla bakış açılarınız bir değil, ilişkilerinizde hassaslıklar oluşabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün canınız pek önemli işlerle uğraşmak istemezken, daha geri planda olacağınız işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuşmalar canınızı sıkmasın. Bu aralar her şeye takılıyorsunuz.

Hande Kazanova / Habertürk

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