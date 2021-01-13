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Hande Yener dişinden ameliyat oldu

Şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir klinikte dişinden ameliyat olan Yener, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, "Bir süredir olmam gereken bir operasyondu. Anca, şimdi vakit bulabildim" dedi

Hande Yener dişinden ameliyat oldu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Yener, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'ndaki bir klinikte yaklaşık altı saat süren bir operasyon geçirdi. Dişinden ameliyat olan Yener, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Keyifli halleriyle dikkat çeken 48 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili "Bir süredir olmam gereken bir operasyondu. Anca, şimdi vakit bulabildim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İbo Show programına konuk olan Hande Yener, duruşu ve oturuşu ile gündem olmuştu. Yener, gazetecilerin bu durumu hatırlatması üzerine "Ne güzel işte hanım hanımcık otuyordum" şeklinde konuştu.

Yüzündeki şişlikleri maske ile kamufle eden Yener, daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

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