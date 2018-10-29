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Nişanlısıyla tekrar ayrıldıkları iddiası hakkında ünlü şarkıcı, "Ben işimle evliyim. Nişanlımla ilişkimiz iyi gidiyor. Bakalım 2019 yılında neler olacak, göreceğiz. Beraberiz, hiçbir problem yok. Her şey yolunda ve güzel" açıklamasını yaptı.