İllere göre yabancı nüfusu

81. Bitlis
150
80. Tunceli
164
79. Bingöl
311
78. Hakkari
356
77. Ardahan
377
76. Muş
379
75. Bayburt
387
74. Siirt
489
73. Artvin
521
72. Osmaniye
550
71. Iğdır
564
70. Şırnak
644
69. Ağrı
708
68. Batman
765
67. Diyarbakır
801
66. Kilis
832
65. Bartın
866
64. Adıyaman
bin 60
63. Kars
bin 169
62. Rize
bin 231
61. Kırklareli
bin 557
60. Burdur
bin 821
59. Gümüşhane
bin 833
58. Sinop
2 bin 122
57. Niğde
2 bin 306
56. Mardin
2 bin 329
55. Edirne
2 bin 363
54. Elazığ
2 bin 501
53. Van
2 bin 544
52. Karaman
2 bin 583
51. Amasya
2 bin 809
50. Bilecik
3 bin 179
49. Erzurum
3 bin 218
48. Malatya
3 bin 328
47. Erzincan
3 bin 547
46. Tekirdağ
3 bin 584
45. Hatay
3 bin 800
44. Düzce
3 bin 994
43. Nevşehir
4 bin 214
42. Giresun
4 bin 428
41. Zonguldak
4 bin 476
40. Çanakkale
4 bin 552
39. Çankırı
4 bin 645
38. Sivas
4 bin 790
37. Kastamonu
4 bin 903
36. Bolu
4 bin 924
35. Tokat
5 bin 245
34. Isparta
5 bin 452
33. Ordu
6 bin 186
32. Karabük
6 bin 395
31. Kırıkkale
6 bin 487
30. Şanlıurfa
6 bin 898
29. Kahramanmaraş
6 bin 929
28. Afyonkarahisar
7 bin 66
27. Manisa
7 bin 177
26. Aydın
7 bin 317
25. Trabzon
7 bin 630
24. Balıkesir
7 bin 779
23. Denizli
7 bin 803
22. Kocaeli
7 bin 938
21. Yozgat
8 bin 245
20. Uşak
8 bin 409
19. Kütahya
8 bin 487
18. Kırşehir
8 bin 829
17. Adana
9 bin 396
16. Kayseri
10 bin 38
15. Aksaray
10 bin 480
14. Çorum
11 bin 954
13. Yalova
13 bin 160
12. Eskişehir
13 bin 953
11. Konya
14 bin 957
10. Gaziantep
15 bin 52
9. Muğla
15 bin 195
8. Sakarya
15 bin 586
7. Mersin
17 bin 384
6. Samsun
20 bin 921
5. İzmir
26 bin 75
4. Bursa
26 bin 198
3. Antalya
57 bin 423
2. Ankara
84 bin 472
1. İstanbul
327 bin 871
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