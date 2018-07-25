İllere göre yabancı nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye’de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. İşte yabancı nüfusun illere göre dağılımı...