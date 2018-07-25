SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

İllere göre yabancı nüfusu

25.07.2018 - 12:28 | Güncelleme: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye’de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. İşte yabancı nüfusun illere göre dağılımı...

  • 1 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    1 | 81

    81. Bitlis

    150

  • 2 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    2 | 81

    80. Tunceli

    164

  • 3 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    3 | 81

    79. Bingöl

    311

  • 4 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    4 | 81

    78. Hakkari

    356

  • 5 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    5 | 81

    77. Ardahan

    377

  • 6 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    6 | 81

    76. Muş

    379

  • 7 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    7 | 81

    75. Bayburt

    387

  • 8 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    8 | 81

    74. Siirt

    489

  • 9 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    9 | 81

    73. Artvin

    521

  • 10 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    10 | 81

    72. Osmaniye

    550

  • 11 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    11 | 81

    71. Iğdır

    564

  • 12 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    12 | 81

    70. Şırnak

    644

  • 13 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    13 | 81

    69. Ağrı

    708

  • 14 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    14 | 81

    68. Batman

    765

  • 15 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    15 | 81

    67. Diyarbakır

    801

  • 16 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    16 | 81

    66. Kilis

    832

  • 17 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    17 | 81

    65. Bartın

    866

  • 18 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    18 | 81

    64. Adıyaman

    bin 60

  • 19 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    19 | 81

    63. Kars

    bin 169

  • 20 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    20 | 81

    62. Rize

    bin 231

  • 21 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    21 | 81

    61. Kırklareli

    bin 557

  • 22 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    22 | 81

    60. Burdur

    bin 821

  • 23 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    23 | 81

    59. Gümüşhane

    bin 833

  • 24 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    24 | 81

    58. Sinop

    2 bin 122

  • 25 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    25 | 81

    57. Niğde

    2 bin 306

  • 26 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    26 | 81

    56. Mardin

    2 bin 329

  • 27 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    27 | 81

    55. Edirne

    2 bin 363

  • 28 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    28 | 81

    54. Elazığ

    2 bin 501

  • 29 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    29 | 81

    53. Van

    2 bin 544

  • 30 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    30 | 81

    52. Karaman

    2 bin 583

  • 31 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    31 | 81

    51. Amasya

    2 bin 809

  • 32 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    32 | 81

    50. Bilecik

    3 bin 179

  • 33 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    33 | 81

    49. Erzurum

    3 bin 218

  • 34 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    34 | 81

    48. Malatya

    3 bin 328

  • 35 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    35 | 81

    47. Erzincan

    3 bin 547

  • 36 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    36 | 81

    46. Tekirdağ

    3 bin 584

  • 37 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    37 | 81

    45. Hatay

    3 bin 800

  • 38 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    38 | 81

    44. Düzce

    3 bin 994

  • 39 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    39 | 81

    43. Nevşehir

    4 bin 214

  • 40 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    40 | 81

    42. Giresun

    4 bin 428

  • 41 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    41 | 81

    41. Zonguldak

    4 bin 476

  • 42 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    42 | 81

    40. Çanakkale

    4 bin 552

  • 43 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    43 | 81

    39. Çankırı

    4 bin 645

  • 44 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    44 | 81

    38. Sivas

    4 bin 790

  • 45 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    45 | 81

    37. Kastamonu

    4 bin 903

  • 46 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    46 | 81

    36. Bolu

    4 bin 924

  • 47 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    47 | 81

    35. Tokat

    5 bin 245

  • 48 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    48 | 81

    34. Isparta

    5 bin 452

  • 49 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    49 | 81

    33. Ordu

    6 bin 186

  • 50 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    50 | 81

    32. Karabük

    6 bin 395

  • 51 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    51 | 81

    31. Kırıkkale

    6 bin 487

  • 52 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    52 | 81

    30. Şanlıurfa

    6 bin 898

  • 53 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    53 | 81

    29. Kahramanmaraş

    6 bin 929

  • 54 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    54 | 81

    28. Afyonkarahisar

    7 bin 66

  • 55 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    55 | 81

    27. Manisa

    7 bin 177

  • 56 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    56 | 81

    26. Aydın

    7 bin 317

  • 57 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    57 | 81

    25. Trabzon

    7 bin 630

  • 58 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    58 | 81

    24. Balıkesir

    7 bin 779

  • 59 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    59 | 81

    23. Denizli

    7 bin 803

  • 60 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    60 | 81

    22. Kocaeli

    7 bin 938

  • 61 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    61 | 81

    21. Yozgat

    8 bin 245

  • 62 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    62 | 81

    20. Uşak

    8 bin 409

  • 63 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    63 | 81

    19. Kütahya

    8 bin 487

  • 64 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    64 | 81

    18. Kırşehir

    8 bin 829

  • 65 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    65 | 81

    17. Adana

    9 bin 396

  • 66 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    66 | 81

    16. Kayseri

    10 bin 38

  • 67 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    67 | 81

    15. Aksaray

    10 bin 480

  • 68 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    68 | 81

    14. Çorum

    11 bin 954

  • 69 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    69 | 81

    13. Yalova

    13 bin 160

  • 70 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    70 | 81

    12. Eskişehir

    13 bin 953

  • 71 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    71 | 81

    11. Konya

    14 bin 957

  • 72 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    72 | 81

    10. Gaziantep

    15 bin 52

  • 73 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    73 | 81

    9. Muğla

    15 bin 195

  • 74 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    74 | 81

    8. Sakarya

    15 bin 586

  • 75 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    75 | 81

    7. Mersin

    17 bin 384

  • 76 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    76 | 81

    6. Samsun

    20 bin 921

  • 77 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    77 | 81

    5. İzmir

    26 bin 75

  • 78 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    78 | 81

    4. Bursa

    26 bin 198

  • 79 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    79 | 81

    3. Antalya

    57 bin 423

  • 80 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    80 | 81

    2. Ankara

    84 bin 472

  • 81 Hangi ilde ne kadar yabancı yaşıyor?
    81 | 81

    1. İstanbul

    327 bin 871

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 4
  • Misafir 1 dakika önce
    Tabiiki yabancı
  • Misafir 29 dakika önce
    sayılar harika gerçekten alalh devletimizden razı olmsın bu artışın ekonomik olarak muhteşem dönüşü olacaktır.
  • Misafir 31 dakika önce
    Suriyelileri Türk saydınız sanırım..
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X