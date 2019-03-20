Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’nın ticari yaklaşımlarını eleştiren pek çok yazım oldu.

Kimi okurlar bu eleştirilerimin Galatasaray’daki farklı konumlarımızdan, benim Aysal’a muhalif olmamdan kaynaklandığını düşündü. Ben Ünal Aysal’a muhalif olmamın nedeninin, Aysal’ın kişiliği olduğunu anlatmaya çalıştım ama bir türlü anlatamadım.

Galatasaray Başkanlığı zırhının arkasına saklanarak kendini savunuyordu. Sık sık beni dava etti, çok şükür hepsini kazandım.Beni kulüpten ihraç etme girişimleri de hep sonuçsuz kaldı.



Oysa benim bu Aysal ile ilgili yazdıklarımın Galatasaray Başkanı olması ile ilgisi yoktu.

Aysal zaman zaman benim yazdıklarımı yalanlamak için Ciner Grubu’nun enerji işinde olmasını da öne sürüyor, sanki bu nedenle yazıyormuşum gibi bir algı yaratmak istiyordu.

Oysa Ciner Grubu’nun Aysal ile rakip bir durumu olmadığı gibi, Ciner Grubu'nun doğalgazla elektik üretmek gibi bir derdi falan da yoktu. Benim Aysal’la ilgili yazılarımın tek nedeni Aysal’ın işadamlığındaki etik sorunlardı.

Neyse, aradan epey zaman geçti.

Son zamanlarda Aysal’ın Türkiye’deki bazı şirketlerinin bir süreden beri ekonomik sıkıntılar yaşadığı, bankalar ile arasında sorunlar olduğu, borçlarını ödemeye yanaşmadığı konuşuluyordu. Düşene vurulmaz diye konuyla ilgili bir şey yazmadım. Ancak Aysal işi öyle bir noktaya getirmiş ki, artık yazmamak olmaz.

Ünal Aysal’ın Türkiye’de birkaç otel yatırımı var. Bir süredir bunları elden çıkarmaya çalıştığı biliniyordu. Meğer Ünal Aysal orada da yapacağını yapmış. Aysal’ın Göynük’te Ghazal Resort Thalasso adında bir oteli var.

Aysal bu oteli satmış. Diyeceksiniz ki, ne var bunda? Şu var.

Aynen dolandırıcı müteahhitler gibi aynı anda birden fazla kişiye.

Önce Kemal Kükrer şirketlerinin eski sahibi Sabri Gülel’e, sonra da Ankaralı işadamı ve Ankara Park Otel’in sahibi Mehmet Kılıçoğlu’na.

İkisiyle de farklı tarihlerde protokol yapmış ve birinden 7.5 milyon dolar, diğerinden de 5 milyon dolar avans almış. Ancak bu dolandırıcılık bir süre sonra ortaya çıkmış. Rezalet patlayınca Aysal her ikisine de “Paranızı geri ödeyeceğim” diye noterden bir yazı göndermiş. Ancak ne para geri ödenmiş ne Aysal’a toplam 12.5 milyon dolar yani yaklaşık 70 milyon TL kaptıran iki alıcı da Ünal Aysal’a ulaşamaz olmuş.

Dolandırılan alıcılar konuyu önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER),sonra Turizm Bakanlığı’na şikayet ederek sonuç almaya çalışmışlar. Ve en sonunda Aysal’ı dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye vermişler. Bu arada benzer şekilde para kaptırmış başka alıcılar da olduğu rivayet ediliyor ama onlar mahkemeye başvurmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Galatasaray başkanlığı yapmış birine, Sülün Osmanvari bu tavrın hiç yakışmadığı aşikar.



Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız



