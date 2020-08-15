UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı. Bavyera devinin teknik direktörü Hansi Flick de ilginç bir anekdotu hatırlattı.

2014'TE LÖW'ÜN YARDIMCISIYDI

Bundesliga'nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Bayern Münih'te Niko Kovac'ın yerine göreve getirilen ve Nisan 2020'de 2023'e kadar sözleşme imzalanan Hansi Flick, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yapıyordu. Almanya, yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı 7-1'lik skorla mağlup ederken finale yükselmişti. Genç teknik adam, Barcelona galibiyetiyle kariyerine unutulmaz bir zafer daha eklemiş oldu.