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        Haberler Ekonomi Borsa Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hareket Proje Taşımacılığı hisse fiyatı ne kadar? - Borsa Haberleri

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. Mühendislik çözümleri, ağır kaldırma ve taşımacılık hizmeti sunan Hareket Proje Taşımacılığı, 70 TL hisse fiyatıyla belirlenen tarihler arasında talep toplayacak. Halka açıklık oranı yüzde 20.80 olan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, toplamda 24 milyon lot dağıtımında bulunacak. İşte Hareket Proje Taşımacılığı talep toplama tarihleri, olası lot dağıtım sayıları ve katılım endeksine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 21:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:04
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        1

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arzını onayladı. Halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklanan Hareket Proje Taşımacılığı halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Peki, "Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hareket Proje Taşımacılığı hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz tarihleri...

        2

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği talep toplama tarihleri 15-16-17 Mayıs olarak açıklandı.

        3

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Hareket Proje Taşımacılığı hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

        4

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

        Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;

        - 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

        5

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Hareket Proje Taşımacılığı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        6

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

        Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi

        Yüzde 20-25 İşletme sermayesi

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