iOS 17.5 güncellemesi yayınlandı! iOS 17.5 güncellemesiyle gelen özellikler neler?
Apple, iOS 17.5 güncellemesini kullanıcıların erişimine sundu. App Store dışından uygulama yükleme özelliği getirilirken, bu uygulamanın İlk olarak Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma sunulacağı belirtildi. iPhone kullanıcılarının bir süredir beklediği iOS 18 sürümü öncesinde yayınlanan iOS 17.5 güncellemesi gelen özellikleri ve yenilikleri haberimizde derledik. İşte iOS 17.5 güncellemesi ile gelen yenilikler ve tüm özellikler...
Apple, her yıl yayınladığı güncellemelerle yeni özellikler ve hata düzeltmelerini iPhone kullanıcılarının erişimine sunmaya devam ediyor. Son olarak kullanıma sunulan iOS 17.5 güncellemesi ile birtakım yenilik ve düzeltmeleri kullanıcılarla buluşturdu. Peki, "iOS 17.5 güncellemesiyle gelen özellikler neler, iOS 17.5 güncellemesiyle hangi yenilikler geldi, nasıl yüklenir?" İşte iOS 17.5 güncellemesi ile gelen yenilikler...
İOS 17.5 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ NELER?
Apple, iOS 17.5 güncellemesini kullanıcıların erişimine sundu. App Store dışından uygulama yükleme özelliği getirilirken, bu uygulamanın İlk olarak Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma sunulacağı belirtildi. Kullanıcılar bu yenilikle uygulamayı direkt geliştirici web sitesinden indiriyor olacak.
iOS 17.5 ile beraber gelen bir diğer özellik de Apple News+ için kullanıcıların internet bağlantısı olmadığında bile günlük akışa erişebilecek. Böylece iOS kullıcıları internetsiz şekilde istediklerini okuyabiliyor olacak.
Platformlar arasında takip sistemi olacak. Bluetooth algılama özelliği bulunan kullanıcılar herhangi bir takip cihazına yaklaştığında uyarılacak.
Onarım durumu özelliği.
Bul uygulamasında takip bildirimleri.
Kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı.
Apple News+ aboneleri için kelime oyunu.
İOS 17.5'İN GÜVENLİK DÜZELTMELERİ
Öte yandan iOS 17.5 iPhone kullanıcıları için 15 önemli güvenlik yaması da içeriyor.
ABD'li teknoloji devi 15 güvenlik açığından hiçbirinin daha önce istismar edilmediğini de belirtse de kullanıcıların güncellemelerini hızlıca yapması tavsiye ediliyor.
İOS 17.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?
Güncelleme yüklemek için iPhone şarja takılır,
Wİ-Fİ ağına bağlanılır,
'Ayarlar' sayfasına gidilir,
'Genel' sayfası açılır.
Son olarak 'Yazılım Güncelleme' bölümüne girilerek iOS 17.5 indirilir.