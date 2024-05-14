7 Mayıs'ta Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıklamış ve atama süreci için bir yönetmelik değişikliğinden bahsetmişti.

Tekin şu ifadeleri kullanmıştı, "... Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz."

Tekin'in yaptığı açıklama sonrası Resmi Gazete'de karar yayınlandı. Şimdi ise binlerce öğretmen adatı, "Sözleşmeli öğretmen ataması nasıl yapılacak, kaç aşama olacak?" diye soruyor. İşte, detaylar...