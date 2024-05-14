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        Haberler Yaşam Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR 1072 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı

        Çaykur işçi alımı kura sonuçları: Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden 30 Nisan'da son bulan başvuruları tamamlayan vatandaşlar Çaykur işçi alımı kura sonuçları sorgulaması yapıyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak olan vatandaşlarda kura çekiminin tamamlanmasıyla belli olacak. Peki Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1072 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:47
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        Çaykur işçi alımı kura sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Belli kadrolarda yapılacak olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çaykur kura çekimi sonrası isim isim liste duyurulacak. Peki Çaykur işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı

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        ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. İşçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09:00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapıldı.

        ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        1072 İşçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesinin ÇAYKUR resmi internet sitesi üzerinden gün içinde paylaşılması bekleniyor. Adaylar, ÇAYKUR'un resmi web sitesini ziyaret ederek TC kimlik numaraları ile sonuç sorgulaması yapacak.

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        ÇAYKUR 1072 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI

        İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek.

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