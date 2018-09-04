Hartlepool United - Barrow maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Hartlepool United ile Barrow, 04 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. 15 puanlı Hartlepool United 7. sırada bulunuyor, Barrow 10 puana sahip ve 15. sırada. Hartlepool United son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Barrow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 423 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hartlepool United kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Barrow sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Hartlepool United son hafta oynanan Halifax Town maçında 4-0 kazandı.

Barrow ise Gateshead karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Hartlepool United, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Barrow, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Barrow 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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