A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da oynayacağı özel karşılaşmanın kadrosundan bir oyuncu daha çıkarıldı. Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Hasan Ali Kaldırım da sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçeli savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Ukrayna maçı aday kadrosundan çıkarıldı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ