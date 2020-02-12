Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken 68 gün sonra sakatlığını atlatıp sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu. Takıma yeniden katıldığı için mutlu olduğunu belirten tecrübeli sol bekin sözleri şöyle:

"Mutluyum tur atladığımız için. Bugün tekrardan forma şansı geldiği için mutluyum. Şanssız bir sezon geçiriyorum, aynı sakatlığı 2. kez yaşadım. Ayak tabanı zor bir sakatlık. İlk sakatlıktan sonra sabırsızdım, biraz erken oynamaya başladım. Aslında bir sıkıntım yoktu ama tekrarladı. İşimizi daha ciddiye aldık. Kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum. İnşallah gelecek haftalarda hocam şans verdiği takdirde oynamak için sabırsızlanıyorum."

"MUTSUZDUM"

"Çok şükür, uzun sakatlıklar geçirmedim kariyerimde ama ilk defa oldu. 2. defa tekrarladı. Zor bir süreçten geçtim. Moralim de düşüktü, mutsuzdum. Bilhassa sağlık ekibimize kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. Bazen sabah 8'den akşam 8'e kadar, bir an önce dönmek için Samandıra'da geçirdik."

"RAKİPLER PUAN KAYBEDECEK"

"2. yarıya iyi başladık ama son 2 haftada özellikle Trabzon maçında iyi oynamamıza rağmen puan alamadık. Ardından da Alanya maçındaki puan kaybı sonrasında kayıp şansımız kalmadı. Ankara'dan 3 puanla ayrılmalıyız. Sonra da Galatasaray maçı var. Rakiplerimiz de birbirleriyle karşılaşacak, orada puan kayıpları olacaktır."

"SEZON FİNALİNE GİRİYORUZ"

"Taraftarlarımız olmasa Fenerbahçe olmaz. Kupa maçı olmasına rağmen bizi çok iyi desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz. Zor bir süreç bizi bekliyor. Sezon finaline giriyoruz, taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var."