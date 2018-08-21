Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba'da mutlu sona ulaşmıştı! Türkiye'nin birkaç gün boyunca konuştuğu bu transfer, Emre'nin Göztepe karşısında Galatasaray formasıyla maça çıkmasından sonra da gündemden düşmüyor! Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV'de katıldığı programda bu transfere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Emre'yi Fenerbahçe'ye önermediğini dile getiren Çavuşoğlu, Galatasaray'la milli futbolcunun transferi için yapılan görüşmelerde TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün olduğunu da dile getirdi.

"Ben Emre Akbaba 'yı Fenerbahçe'ye teklif etmedim." diyen Çavuşoğlu, sözlerine "Ali Koç Başkan seçildikten 15-20 gün sonra beni aradı. Emre Akbaba için 'Salih Uçan + para verelim.' dedi. Bu teklifi kabul etmedim." ifadeleriyle devam etti.

Emre'yi Fenerbahçe'ye, milli futbolcunun menajerinin önerdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Emre Akbaba'nın menajeri, eniştesi. 15-20 gün önce kendisi Emre'yi, Fenerbahçe'ye teklif etmiş. Hatta Comolli ile bir araya gelmişler. Comolli daha sonra Cocu'yu da görüşmeye dahil etmiş. Emre'nin Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası bile konuşulmuş" ifadelerini kullandı.

Emre'nin Başakşehir'le yaptığı görüşmelerle ilgili olarak da konuşan Çavuşoğlu, "Aynı menajeri geçen sezon devre arasında Emre ile yanıma geldi. Başakşehir ile anlaşmak istiyoruz dedi. Hatta Emre de "Başakşehir'de oynamak istiyorum. Müsaade edin." dedi. Bundan sonra Alanya'ya konsantre olamam dedi bana. Sonra Başakşehir ile anlaşamadılar." dedi.

Galatasaray'la yapılan görüşmelere dair açıklamalarda da bulunan Çavuşoğlu, "Daha sonra geçtiğimiz haftalarda Abdürrahim Albayrak beni davet etti. Ali Dürüst de vardı. Emre Akbaba konusunu konuştuk. Masaya kağıt kalemler çıktı. 2 milyon 250 bin euro teklifte bulundular. Teklif bana komik geldi, toplantı bitti. Herkes doğruları konuşsun." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Bu açıklamanın ardından Ali Dürüst'e büyük tepki gösteren Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Twitter'da #Aliddrüstistifa etiketini kullanarak protestoda bulundu.

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