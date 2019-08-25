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Hasankeyf güvenlik çemberine alınıyor

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Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf’e 8 Ekim’de giriş çıkışlar kapanacak. Ulaşım yeni yerleşkeden sağlanacak. Eski Hasankeyf güvenlik çemberine alınacak

Hasankeyf

Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre; "Yeni Hasankeyf Yerleşim yeri Koordinasyon Toplantısı" Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında Hasankeyf İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda; Hasankeyf yeni yerleşim alanına taşınma işlemleri, yeni yerleşkenin altyapı ve üstyapı sorunları, taşınacak köyler ile ilgili yürütülen çalışmalar, eğitim, sağlık ve spor gibi hizmetlerin verileceği kamu binaların son durumu ve yürütülen diğer çalışmalar görüşüldü.

Ilısu HES proje çalışmasının sona yaklaştığını belirten Vali Şahin, “baraj göl havzasından etkilenecek yerleşim yerlerinde yürütülen çalışmalarda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ilgili kamu kurum ve kuruluşların, müşavir firmaların, özel sektör ve vatandaşların son derece koordineli ve senkronize olması gerekir. Hepimizin öncelikli hassas işi bu proje olmalı. Burada yapacağımız bir hata hiç ön göremeyeceğimiz derecede büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Çok titiz davranmak zorundayız" diye konuştu.

8 Ekim’den itibaren yeni Hasankeyf yolunun trafiğe açılacağını ifade eden Vali Şahin, “Bu yol açılınca eski Hasankeyf yolu trafiğe kapatılacak. Bu tarihten sonra eski yerleşim yerinde artık herhangi bir trafik olmayacak. Yeni yolun açılmasıyla beraber eski yerleşim yerini tamamen güvenlik çemberine alacağız. Her türlü hırsızlık ve benzeri olaylara karşı giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek. Bu nedenle vatandaşlarımız tüm planlarını karayollarının takvimine uygun şekilde yapmaları gerekiyor. Zaman daralıyor, hepimizin üzerine düşen görevler var. Öncelikleri belirleyelim, koordineli ve sistemli bir şekilde eksiklikleri giderelim" dedi.

Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki çalışmaları yürüten müşavir firmalara eksiklerin en kısa zamanda giderilmesini isteyen Vali Şahin, yerleşkenin altyapı ve yeni konutlardaki eksiklerin ekim ayının ilk haftasına kadar tamamlaması gerektiğinin altını çizdi.

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