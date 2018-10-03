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Hastane perdeleri mikrop yuvası olabilir

Kanada'da 3 hafta süresince yapılan bir araştırma sonucuna göre hastanelerde yataklar arasına asılan perdelerin mikrop yuvası olabileceği bildirildi

03.10.2018 - 17:45 | Güncelleme: AA

Kanada'da 3 hafta süresince yapılan bir araştırma, hastane perdelerinin, metisiline dirençli süper bakteri Staphylococcus aureus (MRSA) dahil çok sayıda bakteriyi barındırıyor olabileceğini ortaya koydu.

AA'nın LiveScience kaynaklı haberine göre; Winnipeg'de Sağlık Bilimleri Merkezi Bölgesel Yanık/Plastik Cerrahi Biriminde yürütülen araştırmada, yeni yıkanmış hastane perdelerinin 8'i hastaların yatırıldığı, 2'si ise hastaların bulunmadığı bölüme asıldı. Uzmanlar, 3 hafta boyunca birkaç gün arayla perdelerden örnekler aldı.

3 GÜN SONRA MİKROP ÜREMEYE BAŞLIYOR

Perdelerde asılmalarından sadece 3 gün sonra mikrop üremeye başladığı, 14. güne gelindiğinde hastaların kaldığı bölümde 5 perdede MRSA'ya rastlandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu süre zarfında MRSA taşıyıcısı hastanın tedavi edilmediğine dikkati çekerken, kirliliğin 3. haftanın sonunda kabul edilebilir seviyenin üzerine çıktığı, hastaların girmediği bölümdeki 2 perdenin ise 3 hafta boyunca temiz kaldığı kaydedildi.

Hastanelerde yataklar arasına asılan perdelerin en azından 2 haftada bir yıkanması tavsiyesinde bulunulan araştırmanın ayrıntıları "American Journal of Infection Control" dergisinde yayımlandı.

 

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