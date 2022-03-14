Hastane saldırısında yaralanan kadın bebeğiyle hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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Rusya'nın saldırısı sonrası sedyeyle ambulansa götürülen hamile kadının görüntüleri dünyayı sarsmış ve savaşın korkunç yüzünü bir kez daha göstermişti.

Associated Press'in haberine göre, savaşın simgesi halien gelen hamile kadın, cepheye daha yakın olan başka bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğini kaybetmek üzere olduğunu anlayan kadın sağlık görevlilerine son olarak "Beni şimdi öldürün!" diye bağırdı.

Cerrah Timur Marin, kadının leğen kemiğinin ezildiğini kalçasında kırık olduğunu, bebeğin sezaryen ile doğurtulduğunu ancak 'yaşam belirtisi göstermediğini' belirtti. Cerrah Marin hemen anneye odaklandıklarını ancak 30 dakikadan süren müdahaleye karşın annenin de tepki vermediğini belirterek "Ne yazık ki ikisi de öldü" dedi.

Savaş suçlarıyla suçlanan Rus yetkililer, doğum hastanesinin Ukraynalı aşırılık yanlıları tarafından üs olarak kullanılmak üzere ele geçirildiğini ve içeride hiçbir hasta ya da sağlık görevlisinin kalmadığını iddia etmişti. Rusya'nın BM büyükelçisi ve Londra'daki Rusya Büyükelçiliği, görüntüleri "sahte haber" olarak nitelendirmişti.