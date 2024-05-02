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        Haberler Gündem Hatay'da 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Hatay'da 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araçta 1 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:42
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        Hatay'da 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi otogar önünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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