Hatay'da 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Hatay'da 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Hatay'da 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araçta 1 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:42 facebook

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